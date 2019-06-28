https://static.news.ru/photo/b82ce364-9bba-11e9-84a9-fa163e074e61_1024.jpg Анита Рачвелишвили Фото: youtube.com

Грузинская оперная дива Анита Рачвелишвили принесла извинения жителям Грузии за выступления в России.

Как сообщают « Актуальные новости », в последний раз Рачвелишвили выступала в России пять лет назад. 35-летняя певица пела в Москве в 2014 году в рамках совместного концерта «Звёзды мировой оперы».

Оперная дива вслед за своей коллегой Нино Катамадзе присоединилась к антироссийским протестам. Джазовая певица поддержала митингующих в Тбилиси у парламента Грузии. Она извинилась за поездку в Москву и пообещала, что больше никогда не будет выступать в России.

Антироссийские протесты начались в Грузии 20 мая. Поводом для них стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.