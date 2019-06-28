Грузинская оперная дива Анита Рачвелишвили принесла извинения жителям Грузии за выступления в России.
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Оперная дива вслед за своей коллегой Нино Катамадзе присоединилась к антироссийским протестам. Джазовая певица поддержала митингующих в Тбилиси у парламента Грузии. Она извинилась за поездку в Москву и пообещала, что больше никогда не будет выступать в России.
Антироссийские протесты начались в Грузии 20 мая. Поводом для них стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.