https://static.news.ru/photo/39bb1930-b3aa-11e9-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиакомпания из Грузии MyWay Airlines планирует начать продажу билетов в Минск. Через белорусскую столицу в организации хотят организовать транзитные перелёты в Москву, рассказал коммерческий директор перевозчика Игорь Апциаури.

По его словам, рейсы начнут выполняться к концу сентября. Сейчас подготовлены все необходимые документы, которые должны быть направлены в агентство гражданской авиации Белоруссии, передаёт РИА Новости .

Мы делаем акцент не только на прямой поток, но и на транзитные рейсы в Москву через Минск, — подчеркнул он.

Ответ от авиационного ведомства Белоруссии ожидается к концу августа, добавил он. После получения разрешения начнутся переговоры с местными компаниями об организации полётов в Россию.