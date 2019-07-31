Авиакомпания из Грузии MyWay Airlines планирует начать продажу билетов в Минск. Через белорусскую столицу в организации хотят организовать транзитные перелёты в Москву, рассказал коммерческий директор перевозчика Игорь Апциаури.
По его словам, рейсы начнут выполняться к концу сентября. Сейчас подготовлены все необходимые документы, которые должны быть направлены в агентство гражданской авиации Белоруссии, передаёт
Мы делаем акцент не только на прямой поток, но и на транзитные рейсы в Москву через Минск, — подчеркнул он.
Ответ от авиационного ведомства Белоруссии ожидается к концу августа, добавил он. После получения разрешения начнутся переговоры с местными компаниями об организации полётов в Россию.
Как писал News.ru ранее, приостановка авиасообщения между Грузией и Россией нанесла авиакомпании Georgian Airways ущерб в $25 млн.