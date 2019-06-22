https://static.news.ru/photo/fd3b5114-9504-11e9-a134-fa163e074e61_1024.jpg Батуми Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отменить туры за границу и провести отпуск внутри страны, чтобы помочь экономике страны, призвала соотечественников группа грузинских активистов. С такой идеей они выступили в ответ на российский запрет туров и авиаперелётов.

Инициатором кампании выступил председатель Ассоциации юридических фирм Звиад Кордзадзе. По его словам, у него «нет претензии создать экономическое чудо», это лишь ответ на туристическое эмбарго со стороны России.

Инициатива призывает граждан, которые планировали провести отпуск за рубежом, выделить одну неделю и отдохнуть внутри страны, подарить неделю нашему туризму и потратить эти деньги в Грузии, — цитирует Кордзадзе РИА Новости .

По его мнению, «иногда поддержка своей страны является более важным, чем экономический эффект».

Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.