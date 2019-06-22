https://static.news.ru/photo/a82c5214-946d-11e9-bb21-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/Global Look Press

Грузия понесёт колоссальные убытки от прекращения авиасообщения с Россией. Приток туристов для такой небольшой страны имел значение, но теперь это прибыльное направление пострадает.

О последствиях закрытия авиаперелётов с РФ для бюджета Грузии заявил сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что провокаторы, устроившие подстрекательские бунты в Тбилиси, меньше всего думали о своём народе.

Они не думают о тех гражданах, которые работают в нашей стране, зарабатывают, кормят свои семьи. Сейчас им сложнее будет добираться, — цитирует Джабарова Пятый канал.

При этом, отмечают в Совфеде, большая часть населения республики хорошо относится к россиянам, и произошедшие беспорядки со временем «устаканятся».

Руководитель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает приостановку авиасообщения мерой адекватной: Грузия сейчас представляет угрозу для безопасности россиян.

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников недоумевает, зачем вообще россияне едут в страну, где их называют агрессорами и врагами. Грузинские политики делают всё, чтобы отдалиться от России, они списывают на неё все свои основные проблемы.

В этом отношении вполне логично: зачем помогать этой стране своим турпотоком? Зачем россияне деньги, заработанные в России, оставляют в этой стране, которые потом идут на разжигание антироссийской истерии или на закупку в Соединённых Штатах вооружений натовского образца, направленных в первую очередь против России, — уверен Солонников.

Слова российских политиков подтверждают жители Тбилиси: они уже жалуются на приостановку продаж туров в Грузию и авиасообщения, так как туристы посещают республику не только через туроператоров, но и самостоятельно. Расстроены решением российских властей владельцы гостиниц, общепита, такси.

Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм — это экономика, деньги, вливания, — цитирует жителей грузинской столицы РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на полёты российской авиации в Грузию. По её словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили, вместо того чтобы выступить с заявлением о гарантиях безопасности в стране, обвинила в протестах Россию.