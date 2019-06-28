Фото: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на востоке Украины проводилось обеими сторонами конфликта в плановом режиме. Такое заключение сделала миссия ОБСЕ.

Как следует из отчёта представителей международной организации, оно успешно завершено, сообщает РИА Новости. Миссия получила письма от вооружённых формирований с обеих сторон, что они завершили разведение сил и средств на...