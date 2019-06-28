Гибель офицера венесуэльской армии Рафаэля Акосты Аревало, задержанного по подозрению в причастности к попытке госпереворота, который скончался в заключении, целиком на совести правительства страны и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как говорится в обращении стран группы Лимы, которое распространил в воскресенье МИД Колумбии, офицер скончался от пыток.
Правительства стран, входящие в Группу Лимы, осуждают убийство венесуэльского капитана Рафаэля Акосты Аревало и выражают свои соболезнования и солидарность его семье, — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
Страны группы Лимы призвали международное сообщество и ООН содействовать защите прав рядовых венесуэльцев, подчеркивается в документе.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке призвал мировое сообщество покончить с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле, писал News.ru.