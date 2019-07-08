В Японии на аукционе продали гроздь винограда сорта Ruby Roman («Римский рубин») за $11 тысяч. Покупателем стал владелец частной сети японских гостиниц. Это первая гроздь сорта, ушедшая с молотка в этом году.
Мы сделали ставку в 1,2 млн (иен. — News.ru), чтобы отметить двенадцатую годовщину появления этого сорта винограда на местных аукционах, — передаёт слова покупателя агентство Kyodo.
Сорт был выведен в 1994 году на территории префектуры Исикавы. Виноградины «Римского рубина» достигают размера мячика для гольфа.
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