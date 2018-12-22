Гройсмана проверят на коррупцию

https://news.ru/storage/news/3370a59ff329c6c78206cc75ef64a644/9fe9b41c-1de7-4477-8e3a-39c351e86668_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Гройсман

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту вероятных злоупотреблений властью и служебной халатности председателя правительства Владимира Гройсмана.

Дело открыто согласно решению суда. Заявителем является депутат Верховной рады Виталий Куприй, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.

Собеседник издания не стал уточнять подробности и причины такого решения.

Как писал News.ru ранее, Владимир Гройсман заявил, что сможет навести в стране порядок, если его полномочия будут расширены. Об усилении власти премьер-министра политик собирается просить Верховную раду.