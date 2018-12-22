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Гройсмана проверят на коррупцию

Владимир Гройсман Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Гройсман

в мире [ версия для печати ]

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту вероятных злоупотреблений властью и служебной халатности председателя правительства Владимира Гройсмана.

Дело открыто согласно решению суда. Заявителем является депутат Верховной рады Виталий Куприй, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.

Собеседник издания не стал уточнять подробности и причины такого решения.

Как писал News.ru ранее, Владимир Гройсман заявил, что сможет навести в стране порядок, если его полномочия будут расширены. Об усилении власти премьер-министра политик собирается просить Верховную раду.


#украина #коррупция #ВладимирГройсман
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