https://static.news.ru/photo/fc68cdf2-a58f-11e9-9f72-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Гройсман Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что страна не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за транзитных обязательств перед Евросоюзом.

Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идёт транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем, — сказал политик.

Однако он добавил, что речи о восстановлении авиасообщения пока не идёт, так как, по словам премьера, Россия — враг.

Как ранее писал News.ru, сокращение количества поездов из Украины в Россию анонсировал киевский министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, «возить воздух не имеет смысла».