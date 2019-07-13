https://static.news.ru/photo/8c2ad35e-a68f-11e9-949b-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране необходимо вдвое сократить число

По словам главы кабмина, «это улучшит управление и конечный результат.решение способствует улучшению управления», сообщает « 112 Украина ».

Максимум 12 чиновников — оптимизировано количество министерств, — сказал чиновник.

Сообщается, что сейчас на Украине число членов правительства достигает 25 человек: глава кабмина, шесть вице-премьеров, 19 министров.

Как ранее писал News.ru, Гройсман заявил, судебная реформа на Украине провалена. По его мнению, этому способствовало желание прежнего руководства страны сохранить влияние на судей.