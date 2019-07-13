Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране необходимо вдвое сократить число
По словам главы кабмина, «это улучшит управление и конечный результат.решение способствует улучшению управления», сообщает «
Максимум 12 чиновников — оптимизировано количество министерств, — сказал чиновник.
Сообщается, что сейчас на Украине число членов правительства достигает 25 человек: глава кабмина, шесть вице-премьеров, 19 министров.
Как ранее писал News.ru, Гройсман заявил, судебная реформа на Украине провалена. По его мнению, этому способствовало желание прежнего руководства страны сохранить влияние на судей.