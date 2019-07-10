https://static.news.ru/photo/7c90982a-a306-11e9-afb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру финансов и министру обороны найти денежные средства для проведения парада в честь Дня независимости.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что страна откажется от проведения парада в этом году на День независимости, а сэкономленные средства, $11,7 миллиона, будут направлены военным.

Гройсман планирует провести парад 24 августа. По мнению политика, необходимые средства можно найти не в социальных выплатах, а в других источниках, передаёт РИА Новости .

Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, чести нашего украинского народа, — подчеркнул премьер.

Как писал News.ru, пятый украинский президент Пётр Порошено подверг критике решение своего сменщика на посту главы государства Владимира Зеленского отказаться от проведения в Киеве военного парада по случаю Дня независимости.