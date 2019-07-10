Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру финансов и министру обороны найти денежные средства для проведения парада в честь Дня независимости.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что страна откажется от проведения парада в этом году на День независимости, а сэкономленные средства, $11,7 миллиона, будут направлены военным.
Гройсман планирует провести парад 24 августа. По мнению политика, необходимые средства можно найти не в социальных выплатах, а в других источниках, передаёт
Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, чести нашего украинского народа, — подчеркнул премьер.
Как писал News.ru, пятый украинский президент Пётр Порошено подверг критике решение своего сменщика на посту главы государства Владимира Зеленского отказаться от проведения в Киеве военного парада по случаю Дня независимости.