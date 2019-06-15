https://static.news.ru/photo/844f3cc0-9059-11e9-92b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Украинское общество «диктует власти настойчивый запрос на структурное обновление» и желает видеть у руля страны новые лица. Недавние выборы президента страны тому наглядное подтверждение.

Так считает премьер-министр Украины, лидер новой партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман.

В интервью телеканалу ICTV глава кабмина заявил, что старые политические силы должны уйти в историю.

Было бы очень хорошо, если бы вошли в новый парламент все новые партии. Старые партии — «Блок Петра Порошенко», «Батькивщина» Юлии Тимошенко — они просто должны уйти в историю и отдыхать на политической пенсии, — сказал политик.

Он пояснил, что у них была возможность за последние 20–25 лет, будучи в политике, принимать правильные решения, но этого не было сделано, и поэтому им нужно перестать экспериментировать со страной и дать дорогу молодым и настырным.

Возглавляемая президентом Украины Владимиром Зеленским партия «Слуга народа» набирает 47,5 процента поддержки электората, показывают последние соцопросы, писал News.ru.