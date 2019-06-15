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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что хочет создать Фонд будущего, средства из которого пойдут на финансирование социальных программ.

Хочу создать Государственный фонд будущего, куда мы направим ресурсы от рудников, приватизации, детенизации, — сказал политик в эфире телеканала ICTV .

Глава правительства подчеркнул, что подобные учреждения уже давно действуют в развитых странах. Кроме того, в фонд будут направлены средства, которые изымут у олигархов.

Ранее Гройсман заявил, что украинское общество «диктует власти настойчивый запрос на структурное обновление» и желает видеть у руля страны новые лица. Недавние выборы президента тому наглядное подтверждение.

Как писал News.ru, Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл исследование и выяснил предпочтения рядовых украинских граждан, кого они хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины. Гройсмана поддержали только 4% респондентов, а экс-президента страны Петра Порошенко — 2,6%.