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Гробовщика оштрафовали за «тренировки на покойниках»

Alvise Armellini/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гробовщика из города Мюннерштадт в Германии оштрафовали на крупную сумму из-за того, что он отдавал тела скончавшихся своим неопытным коллегам. На усопших мастера похоронных дел отрабатывали проводы в последний путь.

По данным полиции, подобных случаев было не менее пяти, однако в отношении двух из них следствие было прекращено за истечением срока давности, пишет местное издание Frankenpost.

Согласно немецким законам, передача тел усопших посторонним запрещена, поскольку это считается «нарушением покоя мёртвых».

Ранее News.ru сообщал, что тело мужчины было обнаружено в одной из квартир Санкт-Петербурга. Пикантность ситуации придаёт то обстоятельство, что нашли погибшего в уборной, сидящим на унитазе. Посадили его туда после смерти либо же петербуржец умер в туалете по естественным причинам, как в своё время знаменитый певец Элвис Пресли, предстоит выяснить специалистам.


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