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Нетронутая гробница верховного жреца впервые найдена в Египте

Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Археологи в Египте нашли сохранившуюся гробницу верховного жреца. Она наполнена разноцветными каменными статуями.

Гробнице 4400 лет. Всё это время она была скрыта в комплексе пирамид в селении Саккара, расположенном в 30 км от Каира, сообщает Independent.

Найденные живописные фрески рассказывают о ритуалах жизни и смерти в 24 веке до н. э. в Древнем Египте. На фресках изображён верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой, другими родственниками. Длина гробницы составляет 10 м, высота и ширина — по 3 м.

Генеральный секретарь Верховного совета древностей Египта Мустафа Вазири отметил, что данное открытие можно считать исключительным для XXI века. Гробницу не разграбили, и теперь она стала одним из наиболее хорошо сохранившихся захоронений, открытых современными археологами. 

Пока археологи не смогли найти сам саркофаг с останками жреца.

Ранее News.ru сообщал, что члены археологической миссии нашли в окрестностях некрополя Саккара гробницы с мумифицированными животными. Всего обнаружено три захоронения эпохи Нового царства и четыре, относящихся к Древнему царству.


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