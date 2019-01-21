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Гриценко попросил у украинцев денег на предвыборную кампанию

Анатолий Гриценко Анатолий Гриценко/facebook

Анатолий Гриценко

в мире [ версия для печати ]

Кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко попросил украинцев помочь собрать ему необходимую сумму на предвыборную кампанию.

«Сейчас на этом пути важнейшие две составляющие — люди и деньги… Поэтому и обращаюсь сейчас к вам за поддержкой. Если вы можете и есть желание, средства на счёт избирательного фонда можно перевести с любого банка или почтового отделения», — написал Гриценко в Facebook.

Бывший экс-министр обороны пояснил, что денежные средства нужны на рекламу, агитационную продукцию и на аренду помещений для встреч с избирателями. По его словам, в избирательный фонд уже поступило около 10 миллионов гривен (около $357 тысяч).

Как писал News.ru, Радикальная партия Украины выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента. Данное решение партия приняла на съезде в Киеве. Депутат Верховной рады Олег Ляшко выступает за введение смертной казни за коррупцию, государственную измену и терроризм. Шоумен Владимир Зеленский также выдвинут кандидатом в президенты Украины. Делегаты внеочередного съезда политической партии «Слуга народа» единогласно проголосовали за выдвижение артиста. Таким образом, по состоянию на 21 января на должность главы государства претендуют 14 кандидатов.


#украина #выборыПрезидентаУкраины #АнатолийГриценко
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