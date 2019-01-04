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Греков призвали сдавать ёлки для помощи нуждающимся

Zuma/ТАСС

в мире [ версия для печати ]

Власти Греции запустили программу переработки новогодних ёлок. Часть вырученных средств они намерены направить на оказание адресной социальной поддержки нуждающимся.

Инициатива принадлежит греческому Министерству окружающей среды. Программа уже начала действовать в Салониках. Отслужившие свое ёлки будут принимать у граждан до конца февраля. Деревья будут измельчать и производить из полученного материала удобрения для почвы, пеллеты для розжига, биотопливо, ДСП и другую продукцию. Определённая доля от выручки при её реализации и будет перечисляться бедствующим гражданам страны.

В министерстве отмечают, что программа направлена также на восстановление лесного фонда Греции, улучшение её экологии и предотвращение замусоривания окрестностей. Авторы идеи ожидают, что опыт Салоников окажется успешным и программа будет подхвачена и другими регионами, пишет РГ.

Ранее News.ru писал о том, что в ГУ МЧС по Москве порекомендовали жителям столицы не оставлять надолго ёлки в квартирах после праздников. Специалисты ведомства пояснили, что высохшая хвоя повышает пожароопасность. Не менее опасны и искусственные ели, выделяющие при горении токсичные вещества.


#греция #общество #елки
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