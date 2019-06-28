https://static.news.ru/photo/67b58f70-9a85-11e9-a273-fa163e074e61_1024.jpg Святослав Шевчук Фото: Олег Чупа/Wikimedia Commons

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что в июле обсудит с папой римским Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата.

Патриархат не даётся, а его признают. С нашей стороны мы делаем всё для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания — это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения... Мы просим его об этом на каждой встрече, — приводит слова Шевчука Религиозно-информационная служба Украины.

По словам предстоятеля, архиереи УГКЦ по приглашению папы Франциска «проведут общение на высшем уровне»:

Это будет искренний разговор обо всех важных вопросах. Раньше я просил Святейшего Отца, чтобы с его стороны мы получили сигнал поддержки нашей Церкви, в частности, институциональной, — заявил Шевчук.

Украинская греко-католическая церковь — преемница Русской униатской церкви, образованной в Речи Посполитой вследствие Брестской унии 1596 года. В настоящее время является крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда по числу верующих и количеству приходов.

Ранее News.ru писал, что Православная церковь Украины объявила своими все монастыри и приходы, которые ранее подчинялись патриарху Филарету. Перед этим тот признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии, так как не признана ни одной из поместных православных церквей, за исключением Константинополя. При этом, отметил он, томос ПЦУ «имеет по названию», но канонической так и не стала.