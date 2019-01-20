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Греки выйдут на митинг против нового названия Македонии

Achileas Pagourtzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Афины готовятся к массовой акции протеста в связи с поступлением в парламент страны на ратификацию договора со Скопье о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Начало митинга запланировано на 14 часов по местному времени (15:00 мск). Он должен состояться на площади Синтагма перед зданием парламента.

На улицы греческой столицы выведены 2 тысячи полицейских, запрещено движение автотранспорта и закрываются центральные станции метро.

Организаторы демонстрации заявили о том, что она будет внепартийной и призвали к «национальному единодушию». Они ожидают, что в мероприятии примут участие представители македонских организаций из других стран, а также митрополиты Элладской православной церкви и монахи Святой горы Афон, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, в МИД России считают, что решение о переименовании Македонии навязано извне и не отражает волю населения этой страны. Процесс инициирован с целью форсированного втягивания государства в Североатлантический альянс.


#греция #протесты #Македония
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