https://static.news.ru/photo/3cda7188-a487-11e9-9eb7-fa163e074e61_1024.jpg Хуан Гуайдо Фото: Rafael BriceÃ±O Sierralta/Global Look Press

Правительство Греции признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Решение принято в соответствии с общей позицией Евросоюза.

Правительство Греческой Республики приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы, чтобы провести свободные, честные и демократические президентские выборы, — говорится в заявлении МИДа.

Ранее греческие власти под руководством Алексиса Ципраса отказывались признавать Гуайдо. Однако 7 июля в стране прошли досрочные выборы в парламент. Победу одержала правоцентристская «Новая демократия», премьер-министром стал Кириако Мицотакис, и взгляды страны на международную ситуацию изменились.

В январе по Венесуэле прокатилась волна антиправительственных протестов. 23 числа того же месяца лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента республики, ссылаясь на положения конституции. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил США в поддержке протестных настроений. Легитимность венесуэльского лидера признают Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны.

Ранее Россия и США обвиняли друг друга во вмешательстве в дела Венесуэлы, писал News.ru.