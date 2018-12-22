Греция и Болгария призвали ЕС определиться с мигрантами

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Премьер Греции Алексис Ципрас и его болгарский коллега Бойко Борисов обратились к Евросоюзу с призывом окончательно определиться с политикой в отношении мигрантов. Они также попросили озвучить чёткие правила по предоставлению убежища.

По их словам, австрийское председательство в ЕС так и не смогло решить данный вопрос. В связи с этим политики выразили надежду, что в новом году председателем станет Румыния.

«Во время румынского председательства мы проложим путь для решения этого вопроса, потому что не можем больше сталкиваться с принципами, подобно принципу солидарности, по которому первая страна, которая принимает людей, несёт на себе всю дальнейшую нагрузку», — заявил греческий премьер.

В свою очередь глава правительства Болгарии подчеркнул, что миграционные вопросы могут «утопить» западные Балканы.

«За время австрийского председательства ЕС прогресс в этом отношении не был значительным настолько, насколько я надеялся. Будем рассчитывать на румынское председательство», — отметил он.

Борисов добавил, что данная тема должна остаться в повестке Евросоюза, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что четверо мигрантов из Африки захватили контейнеровоз итальянской компании Grimaldi Lines в устье Темзы. На освобождение судна Grandе Tema был брошен спецназ ВМС Великобритании.