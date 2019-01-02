Греция получила первую партию газа из США

Компания-оператор греческой национальной газотранспортной системы DESFA сообщила, что страна получила первую партию сжиженного природного газа из США. Груз уже перекачан в недавно запущенный резервуар станции СПГ Реветуса.
168 тысяч кубометров СПГ в Грецию доставил новый танкер Maria Energy компании Tsakos. Перекачка такого объёма газа занимает более суток. Топливо было закуплено DESFA у американской CHENIERE.
По словам представителей греческой стороны, Реветуса открывает путь для перспективных поставок газа и диверсификации их источников. Это сможет сделать Грецию основным газотранспортным центром в Юго-Восточной Европе, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Россия и Китай изучают вопрос о целесообразности организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина на рынок КНР. Об этом рассказал журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.