Греческий Синод отказался признать ПЦУ

https://news.ru/storage/news/cadb7fd9c71b8b0cc8f861e2307ecda9/36541660-811b-490f-8c5e-899c13a82387_850.jpg Bronte Wittpenn/Times/ZUMAPRESS.com/Glboal Look Press

Священный синод Элладской православной церкви не стал признавать недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ), а передал вопрос на рассмотрение Архиерейского собора.

«Священный Синод решил передать вопрос признания новой автокефальной Церкви Украины на рассмотрение Священного Собора Иерархии Элладской Церкви», — сообщается на сайте УПЦ.

Дата следующего Собора Православной церкви Греции не называется.

Ранее News.ru писал, что томос об автокефалии Православной церкви Украины будет возвращён на Украину сразу после подписания его членами Синода Константинопольского патриархата, который пройдёт 9 января. Об этом заявил представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания священник Иван Сидор.