https://static.news.ru/photo/f1448160-a976-11e9-8e11-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zde/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Остров-гора Даскалио, расположенный недалеко от греческого острова Керос, частью которого он когда-то был, оказался гигантской древней пирамидой.

Исследователи во время раскопок нашли на Даскалио монументальный комплекс зданий из мрамора, возраст которых составляет минимум 4,6 тысячи лет. Находка позволила археологам сделать вывод, что остров-гора — это пирамида, являющаяся ровесницей египетских, сообщает издание Greek Reporter .

Пока учёные не могут точно ответить на вопрос, каким образом людям удалось перевезти столько мрамора на небольших деревянных кораблях. По одной из версий, для этого могло потребоваться более 3,5 тысячи поездок.

Ранее News.ru сообщал, что археологи в ходе раскопок в древнеримском городе Помпеи нашли ценные артефакты. В числе них — декорированные фресками помещения одного из домусов (особняков). Из-за стиля декора особняка специалисты прозвали его «домусом винтажа». Исследователи утверждают, что дом мог принадлежать одному из сенаторов, сделавшему блестящую карьеру ещё во времена Юлия Цезаря под покровительством Октавия, будущего первого императора Рима Августа.