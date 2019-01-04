Гражданство нескольких стран у Уилана объяснили спором

https://news.ru/storage/news/a14efa4b44c605427a208c28f634b1b8/60b9ae39-055a-4176-b195-8c09c17eaf64_850.jpg U.S. Marine Corps

Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, стал гражданином четырёх стран из-за спора с сестрой. Космополит пытался заполучить как можно больше паспортов.

«Он собирал их [паспорта], считая это игрой. Он соревновался с сестрой: они выясняли, кто из них получит гражданство в наибольшем количестве стран», — рассказал источник The Washington Post.

Ранее стало известно, что у американского шпиона есть канадское, британское и ирландское гражданство. По данным СМИ, родители задержанного — британцы, перебравшиеся в Канаду. В то же время ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть корни этой нации как минимум в третьем поколении, писал News.ru.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.