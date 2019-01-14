Дамаск рассказал о мечте Сирии в области авиации

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МС-21

Дамаск рассчитывает на поставки российского самолёта МС-21 для нужд гражданской авиации САР, заявил министр транспорта Арабской Республики Али Хамуд.

В 2016 году отрасль располагала всего лишь одним исправным пассажирским воздушным судном, пишет РИА Новости. Большинство терминалов уничтожены бомбардировками со стороны Израиля. По состоянию на начало 2019-го Сирия владеет пятью пригодными для эксплуатации авиалайнерами.

«Мы не просто надеемся, мы мечтаем о том, чтобы когда-нибудь у нас оказался российский самолёт МС-21», — рассказал политик.

Чиновник добавил, что аэропорт Дамаска справляется с пассажиропотоком в условиях войны.

Ранее News.ru сообщал о готовности Израиля усилить удары по иранским целям в Сирии. Одной из мишеней для ракет стал военный склад, расположенный на территории воздушной гавани в столице Сирии.