https://static.news.ru/photo/048bb8fc-9792-11e9-8e9d-fa163e074e61_1024.jpg Актёр Жерар Депардье Фото: Jean Marc Quinet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитый французский актёр Жерар Депардье, с 2013 года являющийся гражданином России, решил получить турецкий паспорт уже в этом году.

Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорить с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, — приводит газета Aydinlik слова Депардье.

О своём намерении он сообщил в ходе поездки в Северную Корею, куда его пригласили на празднование 70-летняя годовщины образования КНДР.

В начале января на сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация о том, что российским налоговым органам ООО «ПЦ Жерара Депардье» не выплатило 6 тысяч 600 рублей. В июле руководитель УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова заявила, что ведомство пыталось взыскать долги с Депардье, который прописан в регионе, из-за технической ошибки.

Ранее News.ru писал о том, что 2 декабря 2018 года Депардье прописался в Новосибирске. Решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске связано с выгодным географическим положением.