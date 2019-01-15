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Граждан РФ и Украины обвинили в кибермошенничестве в США

Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американские власти предъявили гражданам США, России и Украины заочные обвинения в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Следствие полагает, что организатором схемы являлся 27-летний Александр Ерёменко, проживающий в Киеве, следует из документов, опубликованных в электронной базе суда в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Мошенники проникали в закрытые базы данных ведомства, похищали финансовую информацию корпораций и впоследствии передавали её биржевым игрокам. Благодаря этой схеме с 2016 года хакерам удалось похитить более $4,1 млн.

SEC просит приговорить преступников к штрафу и выплате компенсации. Размер выплат не указывается. Более того, неизвестно местонахождение некоторых участников банды.

Как писал News.ru ранее, бывший член хакерской организации «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков, досрочно вышедший из колонии, признался, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) покровительствовали кибермошенникам. По его словам, за неприкосновенность ФСБ требовала часть денег от продажи полученной хакерами информации.


#сша #кибермошенничество
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