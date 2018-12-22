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Грабители зарезали украинского депутата

National Police of Ukraine/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Вооружённые грабители убили депутата райсовета Днепропетровской области во время нападения на его коттедж.

Инцидент произошёл в селе Саксаганское Криничанского района, передаёт «Бизнес.Медиа» со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в момент атаки в доме также находились жена и дочь депутата. Преступники смотали их скотчем.

Самого хозяина дома пытали с требованием отдать все деньги. После того, как нападавшие похитили 50 тыс. гривен и $20 тыс., один из них нанёс депутату удар ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Ранее News.ru писал, что в Сочи напали на бывшего депутата городского собрания. 58-летнего мужчину убили в центре курортного города.


#украина #нападения
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