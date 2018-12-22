Грабители зарезали украинского депутата

https://news.ru/storage/news/790e3d54d440c64828ec356545f1d154/a6868cd9-eb2e-457e-888b-3fe6aabd1c52_850.jpg National Police of Ukraine/flickr.com

Вооружённые грабители убили депутата райсовета Днепропетровской области во время нападения на его коттедж.

Инцидент произошёл в селе Саксаганское Криничанского района, передаёт «Бизнес.Медиа» со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в момент атаки в доме также находились жена и дочь депутата. Преступники смотали их скотчем.

Самого хозяина дома пытали с требованием отдать все деньги. После того, как нападавшие похитили 50 тыс. гривен и $20 тыс., один из них нанёс депутату удар ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Ранее News.ru писал, что в Сочи напали на бывшего депутата городского собрания. 58-летнего мужчину убили в центре курортного города.