Грабители зарезали украинского депутата

Вооружённые грабители убили депутата райсовета Днепропетровской области во время нападения на его коттедж.
Инцидент произошёл в селе Саксаганское Криничанского района, передаёт «Бизнес.Медиа» со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, в момент атаки в доме также находились жена и дочь депутата. Преступники смотали их скотчем.
Самого хозяина дома пытали с требованием отдать все деньги. После того, как нападавшие похитили 50 тыс. гривен и $20 тыс., один из них нанёс депутату удар ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Ранее News.ru писал, что в Сочи напали на бывшего депутата городского собрания. 58-летнего мужчину убили в центре курортного города.