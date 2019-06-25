https://static.news.ru/photo/5d233f7e-9767-11e9-a967-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jorge Sanz/Global Look Press

Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры. Опасное наркотическое вещество лишало человека способности адекватно воспринимать происходящее.

Задержанный — 34-летний выходец из Марокко, — сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

Его обвиняют по меньшей мере в десяти ограблениях.

Как писал News.ru, в центре Москвы неизвестные мужчина и женщина угощают доверчивых прохожих отравленной газированной водой и грабят своих жертв после того, как они теряют сознание. С 11 мая по 21 июня как минимум 24 человека были отравлены неизвестным веществом и ограблены. Преступник в момент знакомства рассказывал, что приехал из Нальчика, втирался в доверие, а после предлагал выпить фанты.