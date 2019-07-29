https://static.news.ru/photo/82a96a08-b1d3-11e9-a20f-fa163e074e61_1024.jpg Ходака Маруяма Фото: maruyamahodaka/twitter.com

В Токио депутат нижней палаты парламента Ходака Маруяма вступит в другую партию после того, как его исключили из «Обновления Японии». Парламентарий ранее высказывался о военном захвате южной части Курильских островов.

Маруяма на пресс-конференции в Токио заявил, что вступает в ряды партии «Защитим народ от общественного телевидения NHK». По словам руководителя политической силы Такаси Татибаны, депутат официально будет внесён в партийные списки 30 июля, сообщает ТАСС .

В середине мая Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил во время их поездки на остров Кунашир. Парламентарий 11 мая во время ужина публично призвал их высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Сообщалось, что во время инцидента политик был пьян.

В Японии поведение Маруямы резко осудили. Власти заявили, что слова депутата не соответствуют политике правительства по вопросу о Курилах, писал News.ru.

Япония считает южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями». В качестве доказательства в Токио приводят первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти земли были признаны японскими.

Москва, в свою очередь, настаивает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.