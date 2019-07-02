https://static.news.ru/photo/f2d88258-9cdb-11e9-9cd1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) и Госдума России договорились о сотрудничестве во время международного форума «Развитие парламентаризма», заявила председатель заокеанской организации Ирма Эчеварриа.

По её мнению, подписанный документ «укрепит дружеские отношения» между Москвой и ПАРЛАСЕН, пишет РИА Новости .

Это соглашение станет политическим и правовым инструментом, с помощью которого мы продолжим совместную деятельность, представляющую интерес в центральноамериканском регионе и Доминиканской Республике, — заявила Эчеварриа.

Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве. Его организовала ГД РФ. В этом году в столицу приехали гости из 132 стран — 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов.

Ранее News.ru сообщал, что РФ заплатила свой взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) за текущий год. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Даниэль Хольтген.