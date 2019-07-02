Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) и Госдума России договорились о сотрудничестве во время международного форума «Развитие парламентаризма», заявила председатель заокеанской организации Ирма Эчеварриа.
По её мнению, подписанный документ «укрепит дружеские отношения» между Москвой и ПАРЛАСЕН, пишет
Это соглашение станет политическим и правовым инструментом, с помощью которого мы продолжим совместную деятельность, представляющую интерес в центральноамериканском регионе и Доминиканской Республике, — заявила Эчеварриа.
Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве. Его организовала ГД РФ. В этом году в столицу приехали гости из 132 стран — 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов.
Ранее News.ru сообщал, что РФ заплатила свой взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) за текущий год. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Даниэль Хольтген.