https://static.news.ru/photo/67635626-a415-11e9-8b6e-fa163e074e61_1024.jpg Морган Ортагус Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус опровергла опубликованные информационным агентством Yonhap сведения о смягчении санкций США по отношению к КНДР.

Мы с этой трибуны не объявляем ни о предстоящем введении санкций, ни об их предстоящей отмене. Но скажу, что я в действительности говорила об этой публикации со Стивеном Бигэном. Он категорически отрицает это. Заявляет, что данное сообщение совершенно не соответствует действительности. Правды в этом нет, — сообщила американский дипломат.

В публикации агентства утверждалось, что Соединённые Штаты размышляют над приостановкой санкций против Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев при условии закрытия ядерной программы в стране. Yonhap ссылалось на источник в администрации США, пишет ТАСС .