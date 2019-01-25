Госдеп США предупредил о возможных терактах в Одессе

https://news.ru/storage/news/9fd5dfe65c4dab9f2b8f1f2d53397ad0/3fafd6ef-3544-4976-a2e1-4f039a623dd6_850.jpg Server Amzayev/Global Look Press

Госдеп США не исключил того, что в Одессе могут произойти новые взрывы после инцидента у ресторана. Представители ведомства убеждены, что «нападения повторятся и могут быть затронуты прохожие»,

Гражданам США рекомендуется соблюдать особую осторожность, избегать ресторанов и мест массового скопления людей, говорится на официальном интернет-портале американского ведомства.

Взрыв произошёл 21 января в Приморском районе города. В результате инцидента пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство». Радиоуправляемое взрывное устройство было без поражающего элемента, его мощность около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщал News.ru, в рамках расследования уголовного дела о взрыве жилого дома в Магнитогорске задержали гражданина Киргизии 29-летнего Хуснидина Зайнабидинова. Мужчину подозревают в причастности к взрыву. Следователи обвиняют его в подготовке теракта и пытались от него получить признательные показания, «мужчину пытали электричеством и жестоко избивали», заявила супруга Зайнабидинова журналистам в Киргизии. Официально эту информацию в правоохранительных органах не подтверждают. В МВД лишь подчеркнули, что основной версией произошедшего в Магнитогорске по-прежнему официально остаётся взрыв бытового газа.