Госдеп США предупредил о возможных терактах в Одессе

Госдеп США не исключил того, что в Одессе могут произойти новые взрывы после инцидента у ресторана. Представители ведомства убеждены, что «нападения повторятся и могут быть затронуты прохожие»,
Гражданам США рекомендуется соблюдать особую осторожность, избегать ресторанов и мест массового скопления людей, говорится на официальном интернет-портале американского ведомства.
Взрыв произошёл 21 января в Приморском районе города. В результате инцидента пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство». Радиоуправляемое взрывное устройство было без поражающего элемента, его мощность около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Как сообщал News.ru, в рамках расследования уголовного дела о взрыве жилого дома в Магнитогорске задержали гражданина Киргизии 29-летнего Хуснидина Зайнабидинова. Мужчину подозревают в причастности к взрыву. Следователи обвиняют его в подготовке теракта и пытались от него получить признательные показания, «мужчину пытали электричеством и жестоко избивали», заявила супруга Зайнабидинова журналистам в Киргизии. Официально эту информацию в правоохранительных органах не подтверждают. В МВД лишь подчеркнули, что основной версией произошедшего в Магнитогорске по-прежнему официально остаётся взрыв бытового газа.