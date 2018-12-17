Госдеп: РФ вряд ли отпустит украинских моряков до Рождества

https://news.ru/storage/news/41532e6356f99c39738b3e3bf7f0fdee/3b4e97a0-edf7-48e8-ba8e-97974b4521e5_850.jpg Ukrinform/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нет никаких признаков того, что задержанные в РФ украинские моряки будут освобождены до Рождества, сказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. Однако он понадеялся, что это всё же случится.

По словам политика, единственная хорошая новость для Киева — поддержка Евросоюза, Соединённых Штатов и стран НАТО. Все они призывают Москву отпустить арестованных, передаёт его слова «Интерфакс».

«Российская сторона утверждает, что в их отношении пройдёт судебный процесс, но это по определению неверно, так как моряки были задержаны незаконно», — добавил он.

О каком конкретно Рождестве идёт речь, православном (7 января) или католическом (25 января), Волкер не уточнил.

Ранее News.ru публиковал заявление Волкера по поводу санкционной политики Запада в отношении России. Сотрудник Госдепа призвал ЕС усилить экономическое давление на Кремль.