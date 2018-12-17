Госдеп: со вторым сирийским гумконвоем возникли проблемы

https://news.ru/storage/news/3965580697ea83b0ac99161465cf3af5/22344a14-df71-43bb-a226-823faa717c74_850.jpg Mohammad Abu Ghosh/Global Look Press

Соединённые Штаты сообщили о проблеме, возникшей при доставке второго гуманитарного конвоя в лагерь «Рукбан» в Сирии. В Организации Объединённых Наций уже работают над планом по доставке груза, сообщил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

При этом все возникшие проблемы решаются достаточно легко, отметил он в беседе с РИА Новости.

«Я не вижу проблем, которые не могли бы быть так же легко решены, как мы это сделали с первым конвоем», — добавил политик.

Ранее News.ru писал о намерении Штатов установить на севере САР наблюдательные пункты. Поводом для этого послужила обеспокоенность Турции отношениями между Вашингтоном и сирийскими курдами. Анкара уже не раз обвиняла американцев в торговле оружием с Рабочей партией Курдистана. Эрдоган считает организацию террористической.