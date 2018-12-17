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Госдеп: со вторым сирийским гумконвоем возникли проблемы

Mohammad Abu Ghosh/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты сообщили о проблеме, возникшей при доставке второго гуманитарного конвоя в лагерь «Рукбан» в Сирии. В Организации Объединённых Наций уже работают над планом по доставке груза, сообщил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

При этом все возникшие проблемы решаются достаточно легко, отметил он в беседе с РИА Новости.

«Я не вижу проблем, которые не могли бы быть так же легко решены, как мы это сделали с первым конвоем», — добавил политик.

Ранее News.ru писал о намерении Штатов установить на севере САР наблюдательные пункты. Поводом для этого послужила обеспокоенность Турции отношениями между Вашингтоном и сирийскими курдами. Анкара уже не раз обвиняла американцев в торговле оружием с Рабочей партией Курдистана. Эрдоган считает организацию террористической.


#сирия #ГОСДЕП #гуманитарнаяпомощь
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