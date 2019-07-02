https://static.news.ru/photo/a1d169b2-9cac-11e9-8629-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Госдепартамент призвал сограждан временно отказаться от посещения ряда находящихся на южной окраине киргизской столицы сёл из-за с напряжённой общественно-политической обстановки в этом районе, которая связана с лишением бывшего президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

По данным американского внешнеполитического ведомства, в настоящее время ведётся подготовка к приёму большого количества людей в резиденции экс-главы Киргизской республики, расположенной в селе Кой-Таш за пределами Бишкека.

Гражданам США рекомендуется избегать поездок в районы к югу от водохранилища: в деревни Кок-Джар и Чон-Таш или через них. Сотрудникам правительства США запрещено ездить в эти районы, — говорится в сообщении Госдепа .

Эти населённые пункты примыкают к южной окраине киргизской столицы. В одном из них находится частный дом Атамбаева, в котором на протяжении недели находятся несколько сотен его сторонников. По их словам, они прибыли «поддержать» бывшего лидера страны.

Как писал News.ru, ранее Атамбаев заявил, что его сторонники намерены выйти на митинг в его защиту 3 июля. Митинг состоится в Бишкеке возле здания предприятия «Форум». Мероприятие будет посвящено борьбе с беззаконием в стране.

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея.