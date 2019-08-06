https://static.news.ru/photo/4b7d611e-b82d-11e9-bd92-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту возможного незаконного пересечения границы бывшим президентом страны Петром Порошенко по поддельным документам.

ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины, — говорится на странице бюро в Facebook.

Дело возбуждено по статьям «Служебная подделка», «Использование заведомо поддельного документа» и «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

С 1 по 8 января 2018 года Порошенко якобы отдыхал на Мальдивских островах под именем Mr. Petro Incognito. Отдых ему обошёлся в $500 тысяч. При этом сам бывший украинский лидер все обвинения отверг и заявил, что летал в отпуск под своей настоящей фамилией.

Как ранее писал News.ru, Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела из-за отдыха на Мальдивах в 2018 году по поддельным документам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.