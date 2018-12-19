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Google и Facebook выплатят штрафы за политическую рекламу

Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Интернет-корпорации Google и Facebook согласились заплатить в общей сложности $455 тыс. штрафов, назначенных судом штата Вашингтон. Организации обвинили в нарушениях, допущенных при размещении агитматериалов.

Поисковый гигант выплатит $217 тыс., а социальная сеть — $238 тыс., сообщает Associated Press. Компании не смогли объяснить, кто заказал у них агитационные материалы на сумму почти $7 млрд. Таким образом, они нарушили закон штата, который обязывает собирать, публиковать и хранить информацию обо всех рекламодателях, покупающих политические объявления.

«Будь вы газетой в небольшом городе или крупной корпорацией, законы Вашингтона о раскрытии информации о политической рекламе распространяются на всех», — сказал генпрокурор Вашингтона Боб Фергюсон.

Ранее News.ru сообщал, что Роскомнадзор оштрафовал Google за нарушение российского законодательства на 500 тысяч рублей. Глава ведомства Александр Жаров не исключает, что в отношении поисковика могут завести ещё одно дело, если компания не начнёт удалять противоправную информацию. 


#сша #FACEBOOK #google
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