Google и Facebook выплатят штрафы за политическую рекламу

https://news.ru/storage/news/de0eb1b600a689abc8c4c5abbef85130/d284b8ce-587d-4836-be23-8165f1230124_850.jpg Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Интернет-корпорации Google и Facebook согласились заплатить в общей сложности $455 тыс. штрафов, назначенных судом штата Вашингтон. Организации обвинили в нарушениях, допущенных при размещении агитматериалов.

Поисковый гигант выплатит $217 тыс., а социальная сеть — $238 тыс., сообщает Associated Press. Компании не смогли объяснить, кто заказал у них агитационные материалы на сумму почти $7 млрд. Таким образом, они нарушили закон штата, который обязывает собирать, публиковать и хранить информацию обо всех рекламодателях, покупающих политические объявления.

«Будь вы газетой в небольшом городе или крупной корпорацией, законы Вашингтона о раскрытии информации о политической рекламе распространяются на всех», — сказал генпрокурор Вашингтона Боб Фергюсон.

Ранее News.ru сообщал, что Роскомнадзор оштрафовал Google за нарушение российского законодательства на 500 тысяч рублей. Глава ведомства Александр Жаров не исключает, что в отношении поисковика могут завести ещё одно дело, если компания не начнёт удалять противоправную информацию.