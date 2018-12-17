Гонконгский бизнесмен разбросал деньги в бедном районе

https://news.ru/storage/news/a44e16b1d00aa9e5ed846ea1cec360f5/9af80a70-5586-4ccc-a147-166f81ca06bc_850.jpg Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Гонконга задержали мужчину, который разбрасывал деньги с верхних этажей построек в очень бедном районе города. Таким образом криптовалютный бизнесмен хотел прорекламировать свой бизнес.

Предварительно он спросил у проходящих мимо людей, верят ли они в то, что деньги могут падать с неба. После предприниматель зашёл в здание, поднялся наверх и разбросал купюры из окна людям, которые сразу же начали собирать деньги, передаёт South China Morning Post.

Правоохранители задержали его за нарушение общественного порядка и собрали с тротуара около 6 тыс. гонконгских долларов.

Ранее News.ru сообщал, что в Петербурге несколько молодых людей разбрасывали из машины фальшивые купюры номиналом в $100. Пользователи Instagram возмутились такими действиями.