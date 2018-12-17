Гонконгский бизнесмен разбросал деньги в бедном районе

Полицейские Гонконга задержали мужчину, который разбрасывал деньги с верхних этажей построек в очень бедном районе города. Таким образом криптовалютный бизнесмен хотел прорекламировать свой бизнес.
Предварительно он спросил у проходящих мимо людей, верят ли они в то, что деньги могут падать с неба. После предприниматель зашёл в здание, поднялся наверх и разбросал купюры из окна людям, которые сразу же начали собирать деньги, передаёт South China Morning Post.
Правоохранители задержали его за нарушение общественного порядка и собрали с тротуара около 6 тыс. гонконгских долларов.
Ранее News.ru сообщал, что в Петербурге несколько молодых людей разбрасывали из машины фальшивые купюры номиналом в $100. Пользователи Instagram возмутились такими действиями.