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Гонконгский бизнесмен разбросал деньги в бедном районе

Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Полицейские Гонконга задержали мужчину, который разбрасывал деньги с верхних этажей построек в очень бедном районе города. Таким образом криптовалютный бизнесмен хотел прорекламировать свой бизнес.

Предварительно он спросил у проходящих мимо людей, верят ли они в то, что деньги могут падать с неба. После предприниматель зашёл в здание, поднялся наверх и разбросал купюры из окна людям, которые сразу же начали собирать деньги, передаёт South China Morning Post.

Правоохранители задержали его за нарушение общественного порядка и собрали с тротуара около 6 тыс. гонконгских долларов.

Ранее News.ru сообщал, что в Петербурге несколько молодых людей разбрасывали из машины фальшивые купюры номиналом в $100. Пользователи Instagram возмутились такими действиями.


#деньги #Гонконг
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