Установлена причина смерти найденной в чемодане девушки

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Сотрудники правоохранительных органов Днепра узнали причину смерти найденной девушки. Её обнаружили лежащей полуголой в чемодане в мусорном баке, который стоял во дворе многоэтажки украинского города.

Медицинские эксперты выявили, что 19-летняя Дарья Белоус умерла от удушения и тупой травмы шеи, передаёт «Информатор».

Труп обнаружил бездомный, который искал в отходах макулатуру.

Полицейские уверены, что её убили. Сейчас они занимаются выяснением круга знакомых женщины.

Ранее News.ru писал, что труп мужчины обнаружили на юго-востоке Москвы. Тело находилось в доме в 4-м Вешняковском проезде на территории Рязанского района.