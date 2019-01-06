Установлена причина смерти найденной в чемодане девушки

Сотрудники правоохранительных органов Днепра узнали причину смерти найденной девушки. Её обнаружили лежащей полуголой в чемодане в мусорном баке, который стоял во дворе многоэтажки украинского города.
Медицинские эксперты выявили, что 19-летняя Дарья Белоус умерла от удушения и тупой травмы шеи, передаёт «Информатор».
Труп обнаружил бездомный, который искал в отходах макулатуру.
Полицейские уверены, что её убили. Сейчас они занимаются выяснением круга знакомых женщины.
Ранее News.ru писал, что труп мужчины обнаружили на юго-востоке Москвы. Тело находилось в доме в 4-м Вешняковском проезде на территории Рязанского района.