Голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй пройдёт в Англии

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Тереза Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал проведение голосования о вынесении вотума недоверия Терезе Мэй. Только таким образом, по мнению политика, можно повлиять на премьер-министра.

Парламентарий считает, что перенос голосования по достигнутому с Евросоюзом соглашению по Brexit на следующий год должен быть отменён. Такое решение он назвал «неприемлемым», сообщает Sky News.

Только через вынесение вотума недоверия, по его словам, можно провести перенесённое мероприятие на текущей неделе.

Ранее News.ru писал, что на пресс-конференции Тереза Мэй заявила, что дальнейшие переговоры с ЕС по улучшению сделки Brexit возможны. Политик добавила, что она долго дискутировала с коллегами о будущих уточнениях в договоре, которые могут последовать после окончательного решения Евросоюза.