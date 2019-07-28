https://static.news.ru/photo/e24289ac-b153-11e9-ae7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский суд обязал избирательную комиссию пересчитать голоса на шести участках 119-го округа с центром в Бродах Львовской области. В результате победившая здесь партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» может получить в парламенте на один мандат меньше.

Львовский окружной административный суд рассматривал иск кандидата от президентской партии «Слуга народа» Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Административный иск удовлетворен частично, в частности, признана противоправной бездеятельность ОИК округа № 119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчёта голосов избирателей, а также признан противоправным и отменён протокол ОИК об итогах голосования в округе № 119, — пишет издание « Бугский медиа портал ».

По данным ЦИК, Михаил Бондарь от «Европейской солидарности» набрал 15,57%, кандидат от «Слуги народа», предприниматель Орест Кавецкий отстал от него на 140 голосов и набрал 15,39%.

Согласно предварительном итогу досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам. Партия Владимира Зеленского набирает 42,19% голосов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75% голосов, писал News.ru.