https://static.news.ru/photo/100a50a2-ac29-11e9-8dbf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» выиграла украинские парламентские выборы на территории Антарктиды. Голосование проходило на станции «Академик Вернадский».

Процент явки на выборах не назван, но известно, что в выборах участвовали 12 человек. Данные о голосовании на Южном полюсе опубликовала украинская общественная организация «Гражданская сеть „Опора“» в Facebook .

Согласно её данным, «Голос» получил поддержку пяти человек, «Слугу народа» Владимира Зеленского выбрали четверо, ещё два избирателя проголосовали за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Один бюллетень признан недействительным.

Ранее News.ru сообщал, что Вакарчук заявил о готовности работать в правительстве страны после парламентских выборов. Музыкант отметил, что пока рано говорить о создании коалиции, этот вопрос не обсуждается до голосования. Он уточнил, что речи не идёт об объединении с партиями, что «против украинского и европейского пути».