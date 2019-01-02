Голландский астронавт случайно позвонил в «911» из космоса

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Андре Кейперс

Астронавт из Нидерландов Андре Кейперс рассказал забавную историю о своих коммуникациях с Землей с орбиты. Он сообщил, что однажды случайно дозвонился в экстренную службу США «911».

Кейперс объяснил, что пытался связаться с центром Джонсона в Хьюстоне. Для этого необходимо набрать 9 для выхода на внешнюю линию, а затем 011 для выхода на международную. Однако делать это в состоянии невесомости очень непросто.

В итоге он совершил ошибку и на следующий день получил электронное письмо, в котором у него уточняли, звонил ли он в службу. Дело в том, что его сигнал вызвал срабатывание сигнализации в Хьюстоне, сообщает Newsweek.

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