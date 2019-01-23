USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.94 $ Bitcoin3,591.66 $
МОСКВА-18°C16:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Голландия скрывает материалы по крушению MH17

Joshua Paul/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг расследования крушения малайзийского Boeing, который разбился на востоке Украины летом 2014 года.

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, Голландия наотрез отказалась выдавать материалы. Захарова вспомнила судебную тяжбу между голландскими СМИ и правительством Нидерландов.

«Журналисты через суд пытались заставить свои власти предоставить общественности и следователям стенограммы заседаний кабинета министров, посвящённых крушению рейса МН17», — заявила представитель российского МИДа.

Она добавила, что на прошлой неделе Госсовет Нидерландов «поставил точку в деле, полностью став на сторону правительства».

«Согласно решению Госсовета, указанные материалы можно теперь вообще не раскрывать», — отметила Захарова, предположив, что таким образом Амстердам, возможно, пытается утаить всё то, что не подкрепляет официальную версию крушения МН17.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ответили на все девять запросов, поступивших от международных следователей по крушению Boeing на Украине. 

Ранее врачи военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко приняли пострадавшего при крушении бомбардировщика в Мурманской области, писал News.ru.


#крушение #Нидерланды #Боинг
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
в мире 02:56, 9 сентября 2018
Британец нашёл пропавший малазийский Boeing
По словам родственников, в последнее время он находился в подавленном состоянии
происшествия 20:51, 18 марта 2018
На Украине покончил с собой лётчик, в РФ подозреваемый в атаке на малайзийский Boeing
По словам родственников, в последнее время он находился в подавленном состоянии
Юрий Батурин утверждает, что лично видел самолёт на радарах
в мире 16:22, 7 декабря 2017
Экс-майор ВСУ: Малайзийский Boeing MH17 сбили с украинской территории
Юрий Батурин утверждает, что лично видел самолёт на радарах
Лента новостей
общество 16:13
Прокуратура заинтересовалась уроком от «авторитетов»
политика 16:08
Заксобрание Петербурга одобрило новую команду Беглова
технологии 16:04
«ВКонтакте» запустила каталог подкастов
общество 16:01
Силовика поймали на иномарке с чужими номерами на Урале
шоу-бизнес 16:01
Собчак заявила о проблемах после драки Виторгана и Богомолова
Другие новости
в мире 15:25
Замёрзший Ниагарский водопад поразил туристов
в мире 14:59
Москва осуждает взрыв в сирийском Манбидже
в мире 14:43
ФРГ: Россия должна прекратить нарушать ДРСМД
в мире 14:18
Кандидатов в главы Украины призвали проверять на наркотики
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top