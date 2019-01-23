Голландия скрывает материалы по крушению MH17

https://news.ru/storage/news/5fb927fd6d7dedeffc2b77ee14205be5/2d73cd36-a521-4722-b863-3fa5f1c2046b_850.jpg Joshua Paul/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг расследования крушения малайзийского Boeing, который разбился на востоке Украины летом 2014 года.

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, Голландия наотрез отказалась выдавать материалы. Захарова вспомнила судебную тяжбу между голландскими СМИ и правительством Нидерландов.

«Журналисты через суд пытались заставить свои власти предоставить общественности и следователям стенограммы заседаний кабинета министров, посвящённых крушению рейса МН17», — заявила представитель российского МИДа.

Она добавила, что на прошлой неделе Госсовет Нидерландов «поставил точку в деле, полностью став на сторону правительства».

«Согласно решению Госсовета, указанные материалы можно теперь вообще не раскрывать», — отметила Захарова, предположив, что таким образом Амстердам, возможно, пытается утаить всё то, что не подкрепляет официальную версию крушения МН17.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ответили на все девять запросов, поступивших от международных следователей по крушению Boeing на Украине.

Ранее врачи военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко приняли пострадавшего при крушении бомбардировщика в Мурманской области, писал News.ru.