Глава МВД Британии задумал миграционную реформу

https://news.ru/storage/news/e97fa1be51e5c27f37ba9367a947c340/53b16af4-b1b5-4b6c-8087-c785462dc653_850.jpg Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саджид Джавид, возглавляющий МВД Великобритании, намерен вскоре представить проект по отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе. Нововведение также коснётся упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года.

О планах министра сообщает Times. Издание указывает, что Джавид будет дистанцироваться от «враждебной среды» премьер-министра Терезы Мэй в вопросе миграции и построит «новый диалог» по данной проблематике. Таким образом, министр намерен защитить мигрантов, законно въехавших в страну, и развернуть борьбу с нелегалами.

«Мы собираемся взять на себя полный контроль над тем, кто может приехать в Великобританию, отдав приоритет тем, у кого есть навыки, необходимые для нашей страны, а не на основе того, из какой страны мигранты приезжают», — сообщил газете информированный источник.

Согласно данным, опубликованным в начале декабря, за прошедшие 12 месяцев на территорию Великобритании из стран Евросоюза прибыли 74 тыс. мигрантов. Это самый низкий показатель за последние шесть лет. Согласно планам британского правительства, к 2025 году число мигрантов, въезжающих из ЕС в Британию, должно быть сокращено до 10−25 тыс.

Ранее News.ru писал о том, что члены оппозиционной британской Лейбористской партии обрушились с критикой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. По их мнению, политик враждебно относится к мигрантам. Поводом для таких обвинений стал скандал по поводу миграционных сложностей и даже риска депортации, разразившийся на минувшей неделе. С озвученными сложностями столкнулись люди, прибывшие в Лондон из стран Карибского моря и прожившие в стране более 50 лет.