Министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта проведут трёхстороннюю встречу в Багдаде 4 августа текущего года.
Переговоры посвятят укреплению отношений между арабскими государствами, расширению сотрудничества, экономическим факторам урегулирования ситуации в Ираке. Дипломаты также обсудят борьбу с терроризмом, пишет
Как ранее писал News.ru, в США считают, что в Ираке и Сирии остаётся около 15 тысяч боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России). Об этом сообщил сирийский спецпредставитель Штатов Джеймс Джеффри.
По мнению дипломата, эти лица передвигаются в обе стороны южнее Евфрата и не перемещаются на северо-востоке региона, так как США имеют там «надёжно обеспеченную безопасность».