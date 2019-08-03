https://static.news.ru/photo/7a78a63c-b5cf-11e9-8db4-fa163e074e61_660.jpg Самех Шоукри Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта проведут трёхстороннюю встречу в Багдаде 4 августа текущего года.

Переговоры посвятят укреплению отношений между арабскими государствами, расширению сотрудничества, экономическим факторам урегулирования ситуации в Ираке. Дипломаты также обсудят борьбу с терроризмом, пишет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в США считают, что в Ираке и Сирии остаётся около 15 тысяч боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России). Об этом сообщил сирийский спецпредставитель Штатов Джеймс Джеффри.

По мнению дипломата, эти лица передвигаются в обе стороны южнее Евфрата и не перемещаются на северо-востоке региона, так как США имеют там «надёжно обеспеченную безопасность».