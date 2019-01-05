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Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

US Army/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Руководитель Генштаба В С России Валерий Герасимов и глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в ходе телефонного разговора 4 января обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщил представитель комитета начальников штабов ВС США Патрик Райдер, Герасимов и Данфорд решили не раскрывать подробности беседы.

«Разговор был посвящён вопросам, представляющим взаимный интерес в Сирии, включая продолжающуюся приверженность оперативному урегулированию конфликтов», — сообщил Райдер, добавив, что подробности разговора не раскрываются «в соответствии со сложившейся практикой».

Как сообщал ранее News.ru, патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт у побережья Сирии и находящейся там авиабазы России Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Он курсировал 4 января на протяжении двух часов, время от времени приближаясь к российским базам.


#сша #сирия #переговоры #Пентагон #генштаб
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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


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