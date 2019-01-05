Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Руководитель Генштаба В С России Валерий Герасимов и глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в ходе телефонного разговора 4 января обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», — цитирует сообщение ТАСС.
Как сообщил представитель комитета начальников штабов ВС США Патрик Райдер, Герасимов и Данфорд решили не раскрывать подробности беседы.
«Разговор был посвящён вопросам, представляющим взаимный интерес в Сирии, включая продолжающуюся приверженность оперативному урегулированию конфликтов», — сообщил Райдер, добавив, что подробности разговора не раскрываются «в соответствии со сложившейся практикой».
Как сообщал ранее News.ru, патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт у побережья Сирии и находящейся там авиабазы России Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Он курсировал 4 января на протяжении двух часов, время от времени приближаясь к российским базам.