https://static.news.ru/photo/24085cee-a629-11e9-a2a1-fa163e074e61_1024.jpg Александр Власов Фото: Олександр Власов/facebook.com

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении. Во время заседания в Одессе президент страны Владимир Зеленский предложил ему это сделать.

Уважаемый господин президент! Пишу заявление об освобождении от выполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины, — написал Власов в Facebook.

Как писал News.ru, Зеленский потребовал от временно исполняющего обязанности главы ГФС Власова покинуть свой пост. Причиной такого требования стало то, что он не отстранил от должностей руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей, хотя заявлял в своих социальных сетях об обратном.