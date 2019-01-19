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Главу МВД Украины Арсена Авакова заподозрили во лжи

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danil Shamkin

в мире [ версия для печати ]

Неугодных участников президентской гонки могут отстранить от выборов по надуманным причинам с помощью министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Такое предположение сделал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По его мнению, говорить о равенстве кандидатов в президенты не приходится. Кто именно из участников избирательной кампании может быть отстранён от борьбы за пост главы государства, будет зависеть от того, чью сторону выберет Аваков. При этом Охрименко припомнил, как ранее министр поддерживал радикалов.

«Другое дело, что сложно сказать, на кого делает ставку Аваков. Он публично заявляет, что нейтрален, но врёт, конечно», — цитирует эксперта RT.

Ранее Аваков заявил, что практически все зарегистрированные кандидаты в президенты Украины нарушили законодательство о выборах. Кроме того, в полицию поступают сведения о нарушениях со стороны тех политиков, которые публично заявили о своём намерении баллотироваться, но ещё не получили статус кандидатов официально.


#общество #АрсенАваков #выборыПрезидентаУкраины
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